Jan Teade Nauta wint fierljeppen yn Gryptsjerk

De twadde fierljepwedstriid fan it seizoen is woansdeitejûn wûn troch Jan Teade Nauta fan Drylts. Yn de finale ljepte er nei in ôfstân fan 19.63 meter en dêrmei ek nei de winst. De striid om it twadde plak wie tige spannend; Sytse Bokma fan Hylpen (19.22) wie úteinlik krekt better as Freark Kramer fan It Heidenskip (19.21).