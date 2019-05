Steaten stypje lobby foar Eurovisie Songfestival yn Ljouwert

Poepjes seit dat se de reaksje fan de SP 'begrypt', mar lit wite dat der ek al neitocht wurdt oer mooglikheden om mear minsken it feest meibelibje te litten troch bygelyks op ferskate plakken yn Fryslân 'fanzones' yn te rjochtsjen mei in grut skerm. "De measte minsken sjogge Eurovisie yn elts gefal fia in skerm. En de lokaasje yn Makkum mei fan my dan best - foar ien dei - Ljouwert-beach hjitte."

Brief nei de NPO

Dat Crone en Brok al op sneintejûn in brief ferstjoerden nei de NPO kaam foar Poepjes net as in ferrassing, want al foar de puntetelling hie se kontakt mei Sjoerd Feitsma oer de mooglikheid om Ljouwert nei foaren te skowen by mooglike Nederlânske winst.

Yn de steaten waard woansdei noch net praat oer de kosten fan in mooglik Eurovisie yn Ljouwert en in mooglike bydrage fan provinsje of gemeente. Dat bart pas as dúdlik wurdt dat it evenemint ek echt nei Ljouwert giet en dat stiet noch lang net fêst. "As it safier is, dan kom ik fansels by jo werom", sei Poepjes de steaten ta.