UPDATE: Twa hurdfytsers ferwûne nei ûngelok yn Harns

De helptsjinsten binne woansdeitejûn manmachtich útriden fanwege in ûngelok op de Fahrenheitstrjitte yn Harns. In groep hurdfytsers soe oanriden wêze troch in auto. Hoe't dat barre koe, is net bekend. Twa hurdfytsers binne hjirby ferwûne rekke.