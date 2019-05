VIDEO: IepenUP mei boargemaster Ferd Crone

Ferd Crone hâldt der nei mear as alve jier mei op. De boargemaster lit Ljouwert efter him om him op in nije útdaging yn de Earste Keamer te stoarten. Yn dizze ôflevering wurde syn hichte- en djiptepunten bepraat, de ûnderwerpen dy't hy it meast misse sil en hoe't Crone de takomst foar him sjocht.