Gertjan Verbeek wurdt haadcoach yn Australië

''We kunnen onze koffers gaan pakken", sei Verbeek tsjin FOX Sports, dêr't er no noch wurket as analist. "We gaan voor twee jaar naar Australië."

It seizoen yn de A-League set yn oktober útein. ''Maar eerst wordt het Australische bekertoernooi afgewerkt. De eerste wedstrijden daarvan zijn eind juli, begin augustus.''

Sûnder klup

Nei it fertrek fan Verbeek by FC Twente, yn maart foarich jier, siet Verbeek sûnder klup.