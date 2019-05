Lauwerssee waard 50 jier lyn Lauwersmar

It is tongersdei op de kop ôf 50 jier lyn dat de Lauwerssee feroare yn de Lauwersmar. Mei in ôfslútdyk waard de mar skieden fan de Waadsee en it sâlte wetter makke plak foar swiet wetter. It gebiet is dêrtroch bot feroare, mar fanwege de klimaatferoaring en de heger wurdende seespegel is it Lauwersmargebiet in kwetsber gebiet. Histoarikus Albert Buursma nimt ús mei troch de ôfrûne 50 jier.