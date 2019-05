Race tsjin de klok foar Amelanner kafee De Welvaart

Sûnt healwei april hat Zandbergen de kaai fan De Welvaart. Dat jout him mar in koart skoftke de tiid om alles klear te krijen foar it heechseizoen. Dêrom is er sûnt april mei famylje en freonen alle dagen yn it spier. Der moat in soad feroare wurde oan it pân dat al sûnt 2011 net mear ûnderhâlden is. Alles moat opnij skildere wurde, der moat in nije keuken yn komme en ek is der in nije lûdsynstallaasje nedich.