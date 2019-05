FIDEO: Hobbyist of lobbyist?

Omrop Fryslân giet back to basic mei it programma Europa foar begjinners. Tongersdei mei elkenien wer nei de stimbussen, mar wat is Europa eins en wat hawwe de ynwenners deroan? Yn de útstjoering fan woansdei leart presintator Emiel it ferskil tusken in hobbyist en in lobbyist. Ek besiket er oansteand Europarlemintariër Anja Haga te ferlieden, mar dat slagget mar heal.