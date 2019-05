Dûkers Lauwerseach fine in soad kontenerguod yn wrakken

It dûkteam wie resintlik by it wrak fan in Dútske boat út de Earste Wrâldoarloch, boppe Skiermûntseach. Foarman Klaas Koch fan de dûkers fertelt dêroer: "ze vonden daar van alles: dekens, klapstoeltjes, televisies, badjassen, noem maar op".

Net meinimme

Nimme de dûkers it guod ek mei nei boppe? "Nee, dat is bijna niet te doen", seit Koch. "Maar we hebben laatst wel een paar kleedjes meegenomen."