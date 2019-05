FIDEO: Gjin riedsgearkomste, mar mei de hele ried nei Cambuur

It is in wichtige jûn foar Sportklup Cambuur woansdei. De Ljouwerters moatte yn Doetinchem besykje om te winnen fan De Graafschap, om sa promoasje nei de Eredivisie in stapke tichterby te heljen. En net allinnich de fans fan de fuotbalklup binne massaal yn de senuwen, ek de polityk wol woansdeitejûn niet ôflaad wurde. Se hawwe dêrom de riedsgearkomste ôfsein, en sitte yn stee dêrfan mei har allen op de tribune. Ferslachjouwer Auke Zeldenrust wie by it fuortgean fan de bussen út Ljouwert.