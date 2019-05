Anty-diskriminaasjetekst ûntbleate op it Provinsjehûs

Ald-steatelid Teus Dorrepaal fan it CDA hat woansdeitemoarn yn de hal fan it Provinsjehûs de tekst fan artikel 1 fan de grûnwet ûntbleate. Yn artikel 1 - ek wol bekend as it anty-diskriminaasjeartikel - stiet dat elkenien yn gelikense gefallen gelyk behannele wurdt, wat foar kleur, leauwe, politike oertsjûging of seksualiteit je ek hawwe.