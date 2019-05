HEA! William Lord docht syn Ljouwerter samling fan 'e hân

William Lord is in 'Liwwadder' yn ieren en sinen. Hy hat in enoarme samling mei fan alles dat mei syn stêd te krijen hat. Sa hat hy bygelyks mear as 1600 boeken oer Ljouwert. Mar no't hy âlder wurdt, Lord is 72 jier, hat hy it beslút naam der mar ris wat regaad yn te meitsjen. Dêrom hat hy in winkeltsje mei syn guod iepene. HEA! mei graach sneupe en socht Lord syn winkeltsje op, ek om út te finen hoe't sa'n echte Ljouwerter oan syn Ingelske namme komt.