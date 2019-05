Ynspeksjes yn Lauwersmargebiet nei ierdbeving yn Grinslân

It wetterskip kontrolearret ûnder oare gemalen en slûzen. In ploech fan fiif oant tsien meiwurkers fan de provinsje ynspektearret oft der skea is oan wegen, brêgen en keunstwurken.

Yn Grinslân wie woansdeitemoarn betiid in grûnskodding: de ierdbeving hie in krêft fan 3,4 op de skaal fan Richter. It epysintrum lei by Westerwijtwerd, in doarp yn de gemeente Loppersum.