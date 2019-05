Dit bedriuw sil it eardere stedhûs fan Boalsert (fer)bouwe

Yn totaal kostet it projekt hast trettjin miljoen euro. Yn it fjouwerhûndert jier âlde gebou krijge ûnder oare trije Boalserter musea plak: it Titus Brandsma Museum, It Gysbert Japicxhûs en De Oudheidskamer.

De bedoeling is dat it projekt ein 2020 oplevere wurdt. Dêrnei moat De Tiid jierliks op syn minst 100.000 besikers lûke.