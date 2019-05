Plysje ûntdekt drugslab yn bedriuwspân Ljouwert

De plysje kaam it lab op it spoar troch nije ynformaasje dy't by har binnenkaam wie. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen sil it gebou no leechromje.

Neffens de plysje binne drugslaboratoaria lykas dizze in grut risiko yn wenwiken en op bedriuwsterreinen. Net allinnich it produksjeproses mar ek de opslach fan chemyske stoffen is gefaarlik.