Triennen, pikefel en bysûndere ferhalen by betinking 'razziawedstriid'

Hiltsje Grondsma fan Heech mocht it earste eksimplaar fan Peter van der Meeren syn boek yn ûntfangst nimme. De healbroer fan har pake, Willem Rienstra, waard doedestiids oppakt by de razzia. "As lyts bern hearde ik it ferhaal altyd al, mar no wurdt it ferhaal útwreide en binne der mear details bekend", fertelt se.

Mei Willem Rienstra rûn it net goed ôf. "Hy is ferstoarn út in konsintraasjekamp. No is it echte ferhaal nei boppen kaam." Hiltsje fynt it geweldich dat Van der Meeren de manlju in gesicht jûn hat. "Ik fyn it sa moai dat dit de wrâld ynbrocht wurdt en dat minsken witte wat der bard is."