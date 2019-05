Minister Wiebes: geen nieuwe proefboringen nodig voor gaswinning Weststellingwerf

Energiebedrijf Vermilion wil in de gemeente Weststellingwerf 500 kubieke meter gas uit de grond halen. Het heeft toestemming gekregen om te boren naar gas bij een veld in de buurt van Noordwolde. De Tweede Kamerfractie van GroenLinks vindt dat er zonder proefboring niet goed ingeschat kan worden wat alle risico's zijn voor bijvoorbeeld bodemverzakking over andere schadelijke effecten.

De minister is het daar niet mee eens. Doordat er bij Weststellingwerf al gas gewonnen wordt, is al bekend wat de eigenschappen van het gesteente in het nieuwe gasveld zijn, zegt de minister in een reactie op de vragen. Daarom is volgens de minister een nieuwe proefboring van Vermilion niet nodig, maar moet het bedrijf wanneer ze willen boren wel aan de voorwaarden die gesteld zijn in het winningsplan voldoen.

De coalitiepartijen en het college van B en W hebben in een eerder stadium al aangegeven tegen nieuwe boringen bij Noordwolde te zijn.