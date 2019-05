Skeafûns foar dupearden MSC Zoe fan de baan

Dat jildt ek foar oare moasjes dy't foarige wike yntsjinne waarden by it debat oer de kontenerramp. Sa krige de Partij voor de Dieren gjin stipe foar it iepenbier meitsjen fan de frachtbrieven.

In oantal oare moasjes oer de neisleep fan it oerboard slaan fan de 342 konteners is oanhâlden foar lettere behanneling.

Effektivere ynset frijwilligers

De moasje fan it CDA dêr't yn oproppen waard ûndersyk te dwaan nei effektivere ynset fan frijwilligers en gebietssaakkundigen by in ekologyske ramp, waard foarige wike by it debat al oernaam troch minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat.