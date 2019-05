Plysje docht ûndersyk nei drugs yn Ljouwerter loads

De plysje is sûnt tiisdeitemoarn dwaande mei in ûndersyk yn in loads oan de Mr. P.J. Troelstrawei yn Ljouwert. Neffens wurdfierder Ernest Zinsmeyer fan de plysje Noard-Nederlân giet it om in stap yn in al langer rinnend drugsûndersyk. Mear wol Zinsmeyer der fanwege dat rinnende ûndersyk net oer kwyt.