Minister Wiebes: gjin nije proefboarring nedich foar gaswinning Weststellingwerf

Enerzjybedriuw Vermilion wol yn de gemeente Weststellingwerf 500 kubike meter gas út de grûn helje. It hat tastimming krigen om te boarjen nei gas by in fjild yn de buert fan Noardwâlde. De Twadde Keamerfraksje fan GroenLinks fynt dat der sûnder proefboarring net goed ynskatten wurde kin wat alle risiko's binne op bygelyks boaiemfersakking of oare skeadlike effekten.

De minister is it dêr net mei iens. Trochdat der by Weststellingwerf al gas wûn wurdt, is al bekend wat de eigenskippen fan it stiente yn it nije gasfjild binne, seit de minister yn in reaksje op de fragen. Dêrom is neffens minister Wiebes in nije proefboarring fan Vermilion net nedich, mar moat it bedriuw wannear't se boarje wol foldwaan oan de betingsten dy steld binne yn it winningsplan.

De koälysjepartijen en it kolleezje fan B en W ha yn in earder stadium al oanjûn tsjin nije boarringen by Noardwâlde te wêzen.