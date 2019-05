Belangryk jier foar motorocrossers Prikkedaam

De 73 jier âlde motorcrossbaan Prikkedaam is unyk kwa lizzing en ûndergrûn mei it sân. De belangstelling is dan ek grut foar de wedstriden. Ek fan in soad jonge leafhawwers. Yn dy sin is der wol takomst foar de klup.

De gemeente Eaststellingwerf moast de ôfrûne tiid boetes jaan doe't der tefolle lûd makke waard. De baan wie sels in skoft ticht en it byld ûntstie dat de gemeente fan Prikkedaam ôf woe. Mar neffens wethâlder Marcel Bos binne se dwaande mei in nij bestimmingsplan dêr't ek plak is foar motorcrossen. De gemeente moat nei jierren fan striid foar oktober dúdlikheid jaan oan de crossers en de omjouwing.

Wethâlder Bos tinkt dat dat dit kear slagget, omdat de Ried fan Steat de gemeente dêrta ferplichte hat. Neist in dúdlik bestimmingsplan bliuwe fergunnings nedich foar de eveneminten.