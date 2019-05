HEA! De bruorren Douwes fan Brantgum

Rindert en Foppe Douwes fan Brantgum ha it smoardrok mei de meanderij. Fan moarns ier en betiid oant jûns let binne se op it lân te finen. Se wurkje op dit stuit tegearre, mar oer it algemien hâlde se harren saakjes strikt skieden. De mannen wenje beide noch by mem en sykje ek beide noch ferkearing.