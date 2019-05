Alex Riemersma: "Meitsje no ek mear romte foar Frysk op fuortset ûnderwiis"

Riemersma naam tiisdei ôfskied yn de foarm fan in 'ynspiraasjemiddei' mei ferskate sprekkers. Op de middei waard ek de bondel 'Rispje en siedzje' presintearre mei artikels oer de resultaten fan de lektoraten Frysk & Meartaligen en Taalgebruik & Leren op Hegeskoalle NHL Stenden. De twa lektoraten smite no de lapen gear en hjitte tenei "Meartalighheid en geletterdheid".

Alex Riemersma kombinearre al hiel lang it wurk yn it ûnderwiis mei in baan as taalamtner by de provinsje Fryslân. Riemersma waard dêrom ek wurdearjend tasprutsen troch kommissaris fan 'e kening Arno Brok. De kommissaris en Riemersma giene koartlyn noch tegearre op tsjinstreis nei de Faroër-eilannen om kontakten te lizzen yn it ramt fan meartaligens en minderheidstalen. "It wie in eare om mei jo op reis te gean, safolle witte jo fan de matearje ôf", spruts de kommissaris.

Ynternasjonaal warber

De ôfskiednimmende lektor is ek al tsientallen jierren ynternasjonaal warber op it mêd fan minderheidstalen by organisaasjes as it Network to Promote Linguistic Diversity NPLD en it Europeesk Buro foar Lytse Talen EBLT. By besites oan oare Europeeske regio's hat Riemersma leard dat it Frysk it hielendal net sa hiel min docht.

"It Frysk is in goeie middenmoater. Der binne yn Europa in soad talen dy't noch folle lytser en kwetsberder binne as wy." Regio's as Sleeswyk-Holstein yn Dútslân en Kasjoebië yn Poalen sjogge sels wol nei Fryslân as foarbyld. "As je sjogge hoefolle net-Friezen yn Fryslân Frysk leare dogge wy it hielendal net sa min. Yn guon oare dielen fan Europa sjogge se dêr fan op."

Mear as in hobby

Meartaligens is foar Riemersma mear as in hobby foar Frysksinnigens en taalleafhawwers. Neffens him is meartaligens yn it Europa fan hjoeddedei de realiteit, ek as je sjogge nei flechtlingen en minsken dy't út it bûtenlân komme. "As je dan sels in meartalich lân binne, dan kinne je dêr je foardiel mei dwaan, mar dan moatte je dêr wol goed mei omgean en dy meartalichheid stimulearje." Foar it nije provinsjaal bestjoer hie Riemersma ek noch in winsk: "Ik hoopje dat de taalskipper koers hâldt en de wyn yn 'e seilen krijt."