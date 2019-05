Henk de Jong foar return tsjin Cambuur: "De spanning sit derop"

De sfear op De Vijverberg yn Doetinchem is "bêst" neffens De Jong. "Wy binne kritysk nei ús sels west oer wat we oars dwaan moatte. Mar, de spanning sit derop. It giet om yn de earedifyzje bliuwe. Dêr moat wy alles foar oer ha."

De Jong likegoed as Cambuur-trainer René Hake spruts nei de wedstriid fan snein oer in goeie útgongsposysje. Mar, dan sil der by De Graafschap wol wat oars moatte. "Wy ha goeie kâns om fierder te kommen. Mar dan moatte wy it ferdigenjend better foarinoar ha. En de kânsen dy'tst krijst, dy moatst meitsje", sa seit de Drachtster coach.

By Cambuur is der allinne noch wat tsjinslach. Ferdigener Emmanuel Mbende is skorst troch syn reade kaart yn de earste wedstriid snein. De Jong tinkt net dat it in soad ynfloed hat by de Ljouwerters: "It is in belangrike spiler. Mar, wy binne allegear oan it puzzeljen. Dêr makket René Hake him net sa drok om."

Strafskoppen

Opfallend wie dat de Doetinchemmers op de lêste training tiisdei noch efkes strafskoppen naam hawwe. Fabian Serrarens krige snein in penalty, dy't Xavier Mous pakte. De Jong: "Je moatte op alles taret wêze. Fan dêr dat wy der op traind ha. Se giene der allegear yn, dus dat skeelt", laket de coach.