Kulturele Haadstêd-projekt 'Taal yn Byld' kriget ferfolch

It Kulturele Haadstêd-projekt 'Taal yn Byld' kriget in ferfolch. It memmetaalprojekt waard foarich jier yn it libben roppen. Doel: minsken sjen litte dat se grutsk op harren memmetaal wêze meie. En dat is nedich, want oer de wrâld hinne stiet sa'n 40 persint fan de talen ûnder druk.