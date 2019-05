FIDEO: Wat docht in Europarlemintariër?

Omrop Fryslân giet back to basic mei it programma 'Europa foar begjinners'. Dizze wike mei elkenien wer nei de stimbussen, mar wat is Europa eins en wat hawwe de ynwenners deroan? Yn de earste útstjoering fan 'Europa foar begjinners' giet Emiel Stoffers nei Straatsbrug om in dei mei te rinnen mei Europarlemintarier Jan Huitema. Want de grutte fraach is fansels: wat docht dy man dêr de hiele dei? En wat hat Fryslân no oan him? Emiel siket it út.