Skoaldirekteur: "Kinderen zijn zoveel meer dan een uitslag van een toets"

It giet dan om skoallen dy't in oare toets brûke as de CITO-toets. En yn hiel Fryslân meitsje in soad skoallen gebrûk fan dizze testen.

Gerard Bandringa is direkteur fan twa basisskoallen, dy yn Boarnburgum en Drachten. Op syn skoallen hawwe trije learlingen in ferkearde útslach krigen fan harren saneamde IEP-toets. "Wij hadden de individuele scores van de IEP-toets nog niet binnen. We hadden al wel zelf afspraken gemaakt om de heroverweging met ouders te bespreken", fertelt Bandringa.

"In maart moeten ouders hun kinderen inschrijven op een vo-school. De afspraak is dat als je de eindtoets in april doet en er komt een hoger advies uit, dan moeten wij een heroverweging doen ten opzichte van ons eerste advies."