CDA en VVD Ljouwert ha noed oer gefolgen gniisgas

Boargemaster Crone kundige in moanne lyn oan om te ûndersykjen oft it mooglik is om in ferbod op gniisgas yn evenemintefergunningen op te nimmen. Op it ôfrûne Befrijingsfestival wie der al in gniisgasferbod en dêr wiene CDA en VVD wiis mei. Se wolle no witte oft it al ûndersocht is oft it mooglik is om dat ferbod op gniisgas op te nimmen yn evenemintefergunningen.