Gerrit Hiemstra hâldt de njoggende Rede fan Fryslân

Hiemstra waard berne yn Drachten en groeide op yn Sumar. Hy studearre oan de Wageningen Universiteit en is dêr ek noch oan ferbûn as lid fan de Wageningen Ambassadors. Hiemstra is meteorolooch en sûnt 1998 waarpresintator by it NOS Journaal. Dêrnjonken is er mei-eigener fan Weather Impact yn Amersfoort. Dat is in yngenieursbedriuw op it mêd fan meteorology en klimaatferoaring en docht in protte wurk yn ynternasjonale projekten yn ûntwikkelingslannen. Sa ûntwikkelje se bygelyks waarberjochten foar lytse boeren yn Afrika en Súdeast-Azië.

Werom nei Fryslân

Tsjintwurdich wennet Hiemstra yn de Achterhoek. Hy is fûleindich siler en reedrider. Takom jier feroaret er werom nei Fryslân, dêr't er oan de Alvestêderûte in CO2-neutraal hûs bouwe lit.

Syn rede sil er op 3 oktober yn it Frysk útsprekke. Krekt as yn foarige jierren is dat yn de Steateseal fan it Provinsjehûs.