Asylsikerssintrum Balk ferwolkommet earste bewenners

De gemeente De Fryske Marren en it COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) waarden it der gau oer iens dat it azc yn Balk wer iepengean soe. Der is plak foar 400 minsken. It COA ferwachtet dat it azc de kommende wiken stadichoan folrinne sil.

Doe't it sintrum syn doarren sleat, kaam der ek in ein oan basisskoalle De Cocon, dy't spesjaal foar nijkommers ynrjochte waard troch skoalstichting De Nije Gaast. Mar hoe komt it dêr no mei?