Voetballers, Snekers en nabestaanden bij indrukwekkende herdenking 'Razziawedstrijd'

Wat begûn as in moaie dei mei in bytsje wille, yn in tsjustere perioade fan oarloch, einige yn in drama. Tiisdei wurdt yn Snits in betinkingswedstriid spile om stil te stean by it feit dat eksakt 75 jier lyn, by it fuotbalduel tusken de distrikten Noard (mei Abe Lenstra) en West (mei Kick Smit), in razzia hâlden waard. By dy razzia waarden 21 manlju oppakt. De wedstriid gie de skiednisboeken yn as de 'razziawedstriid'.