Geitestop provinsje Fryslân duorret in jier

De foarriedige stop op geitehâlderijen, dy't de provinsje yn febrewaris ôfkundige, duorret in jier. De provinsje fiert wol wat wizigingen troch; sa jildt it ferbod net foar bedriuwen dy't in fergunning oanfrege hiene foardat de saneamde 'geitestop' oankundige wie.