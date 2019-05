Grut bouwurk foar foarstelling Part-Time Paradise

De foarstelling folget it libben fan 12 campinggasten, sa as in frou dy't foar it earst wer te kampearjen giet nei it ferstjerren fan har man. Dizze rol wurdt spile troch Joke Tjalsma. It stik is yn it wykein fan 31 maaie te sjen yn Ljouwert en is op Oerol op camping De Kooi te sjen. Tatiana Pratley, dy't yn 2020 de nije artistyk lieder fan Tryater wurdt, docht de rezjy.