Miljoenen foar lânskipswerstel Noardlike Fryske Wâlden

Der wurdt de kommende jierren 2,6 miljoen euro ynvestearre yn it werstel en behâld fan elzesingels en houtwâlen yn it wurkgebiet fan de feriening Noardlike Fryske Wâlden. Meiwurkers fan Lânskipsbehear Fryslân hawwe in ynventarisaasje makke fan wa't meidwaan wol.