Brainstormfestival foar jongerein oer takomst Fryslân

It festival fynt plak op rekreaasjeterrein de Groene Ster yn Ljouwert, foarôfgeand oan it festival Welcome to the Village. De stichting wol op dizze wize jongerein neitinke litte oer de takomst.

Stichting Tienskip, in organisaasje dy't bestiet út jongerein, hat as doel jongerein by de lokale polityk te belûken. It ôfrûne jier hat de stichting in tour lâns middelbere skoallen makke. Op dy skoallen besprekken se mei de jongerein in oantal problemen en leine se út wat allegearre mooglik is binnen de lokale polityk en wat se sels betsjutte kinne.