Mbende krijt straffermindering, mar bliuwt skorst foar woansdei

Sportklup Cambuur-ferdigener Emmanuel Mbende mei woansdei net meispylje yn de play-offwedstriid tsjin De Graafschap. Cambuur gie yn berop tsjin de skorsing fan twa wedstriden dy't Mbende krige nei syn reade kaart. Mbende is no noch ien wedstriid skorst, plus ien ûnder betingst.