Darter Noppert foar it earst yn top 40 fan de PDC

De wrâldranglist fan it profesjonele dartbûn, de Order of Merit, is wichtich foar de darters. Op basis fan de ranking wurdt nammentlik pleatsing foar de grutte telefyzjetoernoaien ôftwongen. In hege posysje op de ranglist jout bygelyks tagong ta it WK, de World Matchplay en de World Grand Prix. De Order of Merit giet oer in perioade fan twa jier en befettet al it prizejild dat yn dy tiid fertsjinne is.