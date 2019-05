Beslút Fryske geitestop "emotioneel en merkwaardig"

"Op basis fan wat we no witte, kinne jo eins gjin besluten nimme. Politisy ha de 'neiging' om fan it saneamde foarsoarchprinsipe út te gean. Dat hat hjir ek sa west en hat laat ta dizze Fryske geitestop. Mei datselde útgongspunt soene je dan eins ek fuortendaliks it folsleine autoferkear yn Ljouwert ferbiede moatte. Dat soarget oantoanber foar in folle grutter sûnensrisiko."

Geitehâlder Klaas Sjoerd Meekma fan Deinum hie moandei de steateleden útnûge om op syn bedriuw, mei sa'n 1100 geiten, ris mei eigen eagen te sjen hoe't hy buorket. Njonken steateleden wie der ek in tal kollega's en saakkundigen dêr't de steateleden har fragen oan stelle koene.

Neffens Meekma is der sprake fan in eangstkultuer. "Guon minsken komme mei eangstferhalen om't se in hiele oare aginda ha: it yn in negatyf deiljocht sette fan de feehâlderij."