Willem Aukema feroaret Arcade yn ynstrumintaal stik foar blaasorkesten

Aukema hie it arranzjemint in wike as trije, fjouwer lyn al klear. "De earste gedachte om it te meitsjen, wie heal maart ûngefear." Aukema is frege troch in útjouwerij. Hy moast der even oer neitinke en boppedat moasten de rjochten noch oanfrege wurde. "Dat gong eins frij flot, in pear wiken."

Yn it nûmer is de stim hiel belangryk, mar Aukema hat der in ynstrumintaal stik fan makke wêryn't alle ynstruminten yn blaasorkest sa goed mooglik ta harren rjocht komme.