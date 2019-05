Jild socht foar restauraasje Valckeniershûs yn Frjentsjer

DBF hat de ôfrûne pear jier besocht in keaper te finen foar it sûnt 2011 leechsteande hûs. Omdat dat net slagge, hat de stichting besletten it hûs sels oan te keapjen. Doel is om der fjouwer apparteminten of trije apparteminten en in kantoar/winkelfunksje yn ûnder te bringen.

De eksploitaasje dêrfoar is wol rûn te krijen, mar foar de op syn minst 250.000 euro kostjende restauraasje fan it pân moatte finansjele bydragen fan oaren komme. In oantal ynstânsjes, lykas de Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon en it Prins Bernhard Cultuurfonds, hat jild tasein, mar dat is noch net genôch.

Opfallend oan it gebou is dat op de geveltop in falkje stiet. Dat is omdat de falk ûnderdiel útmakket fan it wapen fan de famylje Valckenier.