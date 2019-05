Sportoersjoch: fuotbal, mountainbike en fierljeppen

Mountainbikester Anne Tauber fan Oranjewâld hat in nominaasje te pakken foar de Olympyske Spelen fan takom jier yn Tokio. By de wrâldbekerwedstriid yn Albstadt (Dútslân) waard se fjirde op har 24e jierdei. Hielendal wis fan de Olympyske Spelen is Tauber lykwols noch net. Anne Terpstra út Zierikzee kin ek noch in nominaasje pakke. It is noch ôfwachtsjen oft Nederlân twa mountainbikesters nei Tokio stjoere mei.

De iepening fan it fierljepseizoen 2019 yn Bûtenpost levere in tal ferrassende prestaasjes op. Foaral yn de Topklasse by de senioaren lieten de debutanten sjen dat der rekken mei har hâlden wurde mei foar de haadprizen.