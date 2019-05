ONS Snits wol in sport- en beweechsintrum opsette

ONS Snits wol graach in sport- en beweechsintrum yn de stêd opsette. De kommende trije moanne wurdt in ûndersyk dien nei de helberens. It sintrum soe yn it nijbouplan Harinxmaland komme moatte, tusken de wyk De Zwette en Skearnegoutum, oan de noardkant fan Snits. De fuotbalklup soe sels ek in plak yn it nije sintrum krije moatte.