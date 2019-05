"Ik fyn it net sa slim dat de skoalle tichtgiet, want yn Dokkum binne mear winkels"

Leander Bouma sit yn it twadde jier fan it VMBO-T. Troch de sluting fan de skoalle yn Ferwert moat er takom jier nei Dokkum. Dat is in stik langer fytsen, mar slim fynt Leander dat net. "Ik wol wol wat mear nei in stêd ta. Hast yn Dokkum wat mear winkels as yn Ferwert, dus dan kinst út skoalle wei ek de stêd efkes yn."

Ek klasgenoat Jelmer Oberman leit net wekker fan it nijs dat de skoalle ticht giet. "Ik fyn it wol jammer, omdat it hjir wol gesellich is. Mar it stelt foar mysels net safolle foar, want ik hoech aanst mar twa kilometer mear te fytsen."