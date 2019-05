Ljouwerter hockeyers stride yn 'Wedstriid fan de Wike'

Der binne meardere hockeyklups yn Fryslân, yn bygelyks Drachten, It Hearrenfean en Harns. Mar dy yn Ljouwert is de grutste mei mear as 700 leden. "De manlju spylje it heechst fan Fryslân. Takom seizoen binne se aktyf yn de twadde klasse, om't se al wis binne fan promoasje", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Mar der sit noch mear yn. It kampioenskip is ek noch altyd mooglik. Dan moat de MHCL snein winne tsjin De Hondsrug én mei de konkurrint yn de lêste twa wedstriden net mear winne."

MHCL spilet snein om 14.45 oere tsjin De Hondsrug. Dêrfoar komme de froulju ek noch yn aksje, om't it Super Sunday is by de hockeyklup yn Ljouwert.