Skea troch froast oan blauwe beien falt ta

Sparkberry-eigner Jan Vonk fynt it fansels spitich, mar it falt him net ôf. It hie noch folle slimmer kind. Hy fynt it lestich om de skea yn jild út te drukken, mar hy tinkt dat dat tusken de 5.000 en 10.000 euro útkomme sil.

Undernimmersrisiko

Froast yn maaie komt net sa faak foar. Dat it dit jier wol sa wie en dat in kweker dêrtroch skea oprint, heart by it ûndernimmersrisiko, sa seit Vonk.