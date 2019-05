Krimp op middelbere skoallen treft Fryslân it hurdst

Krimp yn hiel Nederlân

Yn frijwol hiel Nederlân hawwe skoallen te krijen mei grutte krimp tusken no en 2037. Lanlik rint it oantal learlingen mei goed 7 persint werom. Net oeral giet it like hurd. Sa is der yn Noard- en Súd-Hollân sels sprake fan in lytse groei (rûchwei 1 persint). Mar yn de provinsjes Drinte (19 persint krimp), Limboarch (17 persint), Oerisel (15 persint) en Grinslân (14 persint) giet it hurd.

Lûk nei de stêden

De lûk nei de stêden is ek te sjen yn de sifers fan DUO. It tal learlingen yn Ljouwert rint folle minder hurd werom as it tal learlingen yn de rest fan de provinsje. Yn oare provinsjes is dat noch folle sterker it gefal. Sa rint it tal learlingen yn Limboarch werom mei 16 persint, mar groeit it tal learlingen yn Maastricht. Yn de provinsje Utert krimpt it tal learlingen mei 1 persint, mar groeit it tal learlingen yn de stêd Utert mei leafst 27 persint.