HEA! Swingend lêste Rock'n Roll-festival Frjentsjer

Fetkuven, petticoats en Amerikaanske sliden: it Rock'n Roll-festival yn Frjentsjer biedt fermaak foar jong en al wat âlder. Foar de tsiende, mar ek foar de lêste kear, swingt it yn de akademystêd de panne út. It slagget de organisaasje mar net om opfolging yn it bestjoer te finen, en dêrom is it earste lustrum ek fuortendaliks de lêste edysje.