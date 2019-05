Cambuur yn berop tsjin skorsing ferdigener Mbende

Cambuur wist sneintejûn úteinlik mei tsien man in 1-1 lykspul út it fjoer te slepen tsjin de ploech fan trainer Henk de Jong.

Stipe fan VAR, Mbende snapt der neat fan

Skiedsrjochter Jeroen Manschot joech Mbende in reade kaart en waard dêryn stipe troch de VAR. Mar neffens de 23-jierrige Cambuur-spiler die hy it net mei opset sin. Moandeitejûn komt de saak foar by de tuchtkommisje.

As de reade kaart seponearre wurdt, dan kin Mbende woansdei yn aksje komme by de return yn Doetinchem. Ynset fan dat duel is in plak yn de finale fan de play offs om promoasje.