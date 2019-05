City Train wachtet al mear as seis moanne op tastimming om in boerd op te hingjen

"Positieve belangstelling"

De City Train ferfierde yn 2018 sa'n 12.000 passazjiers. Dy meitsje in rit troch de binnenstêd en omjouwing fan sa'n 45 minuten en krije ûnderweis in soad ynformaasje oer de skiednis fan Ljouwert. Dy ynformaasje is yn mar leafst fiif talen beskikber, ek yn it Frysk. In bytsje mear 'positieve belangstelling' fan de Ljouwerter polityk soe De Visser dêrom net ferkeard fine. "Foar safier ik wyt, is noch noait in boargemaster of wethâlder meiriden. Dêrom hawwe wy Buma alfêst útnûge."

Goeie foarbylden

De Visser hat ek muoite om te begripen wat it probleem krekt is. "Ik ha ferskate oare City Trains besjoen, lykas dy fan Amersfoart. Dy hawwe allegearre in fêst boerd op it opstapplak, yn guon gefallen sels troch de gemeente betelle. Dat lêste hoecht net om my, mei tastimming soe ik al bliid wêze."