Skûtsjeskipper Jan Visser út Heech ferstoarn

Skûtsjeskipper Jan Visser út Heech is ôfrûne freed hommels ferstoarn. Dat meldt de webside Skûtsje.nl. De 52-jierrige skipper fan it skûtsje de Zeldenrust trainde tongersdeitejûn noch mei syn bemanning op de Hegemer Mar. Ploechgenoaten en kollega's reagearje ferslein op it nijs fan it ferstjerren fan Visser.